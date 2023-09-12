Эксклюзив 12 сентября 2023, 16:11 Рабочий погиб после падения с высоты на стройке на севере Москвы Источник «360»: рабочий погиб после падения с высоты на стройке на севере Москвы РИА «Новости»

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На севере Москвы, в районе Восточное Дегунино, на стройке произошло ЧП. Рабочий упал в металлическую емкость с десяти метров. Мужчина скончался от полученных травм, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, ЧП произошло на строительном объекте в Дубнинском проезде. Рабочий упал с 10 метров в металлическую емкость.

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Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку и взяла дело на свой контроль. На место происшествия прибыли следователи. Они приступили к опросу очевидцев и изучают строительную документацию.

«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и строительно-техническая», — уточнили в ведомстве.

Мужчина оставался в сознании до приезда скорой помощи. Его госпитализировали.