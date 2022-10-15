Рабочий погиб на стройке на юге Москвы | 360°

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Рабочий погиб на стройке на юге Москвы

Источник «360»: рабочий погиб под упавшим грузом на стройке в Москве

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Упавший с башенного крана груз насмерть придавил рабочего на московской стройке. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, все произошло на площадке на улице Автозаводской. Поднимавший поддон кран уронил его на одного из рабочих.

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Коллеги пытались вытащить заблокированного пострадавшего, но оказалось уже поздно.

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На место вызвали спасателей и медиков которые констатировали смерть мужчины.

Строительство

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