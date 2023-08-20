Москва 20 августа 2023, 04:38 ПВО пресекли атаку беспилотника на Москву Мэр Москвы Собянин сообщил о подавлении атаки беспилотника РИА «Новости»

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Российские военные системами противовоздушной обороны подавили попытку полета беспилотника на Москву на южном направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он поблагодарил военных за проведенную работу.

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«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал Собянин.

Ранее стало известно, что аэропорты Домодедово и Внуково временно перестали принимать и отправлять рейсы. Часть самолетов отправили в Шереметьево. Остальные остались в воздушной зоне ожидания в районе Рязани.

По данным Telegram-канала Baza, причиной стало введение в воздушных гаванях режима «Ковер» из-за вероятной угрозы атаки беспилотников.

В минувшую пятницу российские военные сбили украинский беспилотник. Потерявший управление дрон упал на павильон московского «Экспоцентра». Он повредил облицовку и металлические конструкции на площади около 30 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.