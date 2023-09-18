Москва 18 сентября 2023, 14:49 Путин рассказал об активной реновации в Москве в ближайшие пять лет Президент Путин: ближайшие пять лет станут периодом активной реновации в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Президент России Владимир Путин во время инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина анонсировал новые задачи на ближайшую пятилетку. Он заявил, что до 2028 года в столице будут активно развивать программу реновации жилого фонда, сообщил ТАСС.

«Знаю, что предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения программы реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей, комфортные и современные дома, улицы, скверы», — сказал он.

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По словам Путина, особой ролью Москвы являются практики и стандарты, которые она задает. Эти новые решения всегда интересны и полезны для всех российских городов.

Программу реновации жилищного фонда Москвы утвердили в августе 2017 года. Она включает свыше пяти тысяч домов, в которых находятся больше 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живет около миллиона москвичей. Первые участники реновации заселились в новое жилье в феврале 2018 года.

Путин также заявил, что Москва опередила многие мировые мегаполисы. Он уточнил, что в столице установили новые стандарты в жилищном строительстве, а также во внедрении цифровых технологий и услуг.