18 сентября 2023, 13:08
Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
Президент России Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Сергея Собянина в связи с его официальным вступлением в должность мэра Москвы во время церемонии инаугурации. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы», — сказал Путин.
Реклама
Он отметил, что результаты голосования на прошлых выборах показали, что москвичи доверяют и поддерживают Собянина, а также одобряют его инициативы и планы.
Кроме того, президент заявил, что в Москве год от года создают прогрессивную комфортную среду, а также делают все для работы, инноваций, творчества, досуга.
«И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть — именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», — сказал российский лидер.
Также он поблагодарил Собянина и столичные власти за помощь Донецку и Луганску.
Владимир Путин
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама