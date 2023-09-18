Москва 18 сентября 2023, 13:08 Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы Президент России Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы РИА «Новости»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Сергея Собянина в связи с его официальным вступлением в должность мэра Москвы во время церемонии инаугурации. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы», — сказал Путин.

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Он отметил, что результаты голосования на прошлых выборах показали, что москвичи доверяют и поддерживают Собянина, а также одобряют его инициативы и планы.

Кроме того, президент заявил, что в Москве год от года создают прогрессивную комфортную среду, а также делают все для работы, инноваций, творчества, досуга.

«И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть — именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», — сказал российский лидер.

Также он поблагодарил Собянина и столичные власти за помощь Донецку и Луганску.