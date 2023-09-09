Москва 09 сентября 2023, 15:10 Путин поздравил москвичей с Днем города в парке «Зарядье» Путин выступил с торжественной речью в честь Дня города Москвы в парке «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

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Президент России Владимир Путин приехал в парк «Зарядье», где проходят мероприятия в честь Дня города Москвы. Президент поздравил жителей с праздником, сообщили «Известия».

«Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое. Впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного амбициозного мегаполиса», — отметил Путин.

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Он подчеркнул, что столицы воодушевляет своей созидательной энергией и безграничными возможностями.

Мэр столицы Сергей Собянин также поздравил жителей с Днем города. Он пожелал им счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе — Москве!

Ранее Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве. Благодаря новой трассе транспортное обслуживание для 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей области улучшится.