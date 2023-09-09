09 сентября 2023, 15:10
Путин поздравил москвичей с Днем города в парке «Зарядье»
Путин выступил с торжественной речью в честь Дня города Москвы в парке «Зарядье»
Президент России Владимир Путин приехал в парк «Зарядье», где проходят мероприятия в честь Дня города Москвы. Президент поздравил жителей с праздником, сообщили «Известия».
«Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет все самое яркое, талантливое, передовое. Впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного амбициозного мегаполиса», — отметил Путин.
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Он подчеркнул, что столицы воодушевляет своей созидательной энергией и безграничными возможностями.
Мэр столицы Сергей Собянин также поздравил жителей с Днем города. Он пожелал им счастья, здоровья и долгих лет жизни в лучшем городе — Москве!
Ранее Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве. Благодаря новой трассе транспортное обслуживание для 700 тысяч москвичей и сотен тысяч жителей области улучшится.
Владимир Путин
Москва 2023
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