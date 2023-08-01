Москва 01 августа 2023, 11:00 Путин поручил проработать вопрос организации автономного судоходства в Москве Путин поручил правительству изучить вопрос организации автономного судоходства в Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность наделить Москву новыми правами и полномочиями для развития судоходства. Полный список поручений опубликовали на сайте Кремля.

Президент предложил правительству рассмотреть возможность наделить Москву правом диспетчерского регулирования движения судов на участках внутренних водных путей столицы, разработать порядок согласования маршрутов, расписание перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, расширить зону с обязательным использованием автоматической идентификационной системы на водных участках внутри Москвы, а также проработать вопрос о возможности организации в столице судоходства автономных судов.

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Ответственными по этим вопросам президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Путин поручил с 2025 года выделить средства Фонда национального благосостояния на льготный лизинг для строительства не менее 200 пассажирских судов в России.