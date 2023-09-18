Москва 18 сентября 2023, 13:53 Путин подчеркнул заслуги Собянина в развитии транспорта в Москве Путин назвал модернизацию транспортной системы в Москве заслугой Собянина РИА «Новости»

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В Москве постоянно занимаются развитием различной инфраструктуры, в том числе, транспортной. Президент России Владимир Путин признал, что достижения в этой сфере — абсолютная заслуга мэра столицы Сергея Собянина. Об этом глава государства заявил на инаугурации градоначальника, передал корреспондент РИА «Новости».

«Среди видимых достижений — их много — но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека — это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы», — подчеркнул он.

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Президент России добавил, что Собянин уделяет много внимания этой сфере. В свою очередь, жители Москвы по достоинству оценивают доступность, удобство и скорость общественного транспорта.

Путин также поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы. Он отметил, что результаты голосования на прошлых выборах показали, что москвичи доверяют и поддерживают Собянина, а также одобряют его инициативы и планы.