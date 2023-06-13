Москва 13 июня 2023, 19:55 Путин передал акции Центральной киностудии имени Горького Москве Президент Путин передал в собственность Москвы акции киностудии имени Горького РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех акций Центральной киностудии имени Горького в собственность Москвы. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Российское правительство в течение двух месяцев должно передать 100% акций АО «Творческо-производственное объединение „Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького“» столичным властям для развития кинокластера в Москве. Указ президента уже вступил в силу.

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С просьбой поддержать создание Московского международного кинокластера и производство сериалов, а также приравнять анимацию к IT-сфере, к президенту обращалась гендиректор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

Ранее Путин в шутку попросил у режиссера Шахназарова флешку с его новым фильмом.