Москва 14 декабря 2023, 17:15 Путин назвал Москву одним из лучших городов мира Путин: Москва стала одним из лучших мегаполисов мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов мира. Об этом он заявил во время пресс-конференции, прошедшей сегодня, 14 декабря, в Гостином Дворе.

«Москва является одним из лучших мегаполисов мира, это безусловно. Сегодня стала таким», — отметил Путин.

Реклама

Во время мероприятия президент ответил на вопросы россиян, которые касались здравоохранения, хода специальной военной операции на Украине, роста цен и многих других важных социальных вопросов. Оно продолжалось более четырех часов.

В рамках пресс-конференции Путин также рассказал о том, какие книги читает, и что выберет из новогодних салатов — оливье или селедку под шубой. Кроме того, он ответил на вопрос о двойниках.