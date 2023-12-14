14 декабря 2023, 17:15
Путин назвал Москву одним из лучших городов мира
Путин: Москва стала одним из лучших мегаполисов мира
Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов мира. Об этом он заявил во время пресс-конференции, прошедшей сегодня, 14 декабря, в Гостином Дворе.
«Москва является одним из лучших мегаполисов мира, это безусловно. Сегодня стала таким», — отметил Путин.
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Во время мероприятия президент ответил на вопросы россиян, которые касались здравоохранения, хода специальной военной операции на Украине, роста цен и многих других важных социальных вопросов. Оно продолжалось более четырех часов.
В рамках пресс-конференции Путин также рассказал о том, какие книги читает, и что выберет из новогодних салатов — оливье или селедку под шубой. Кроме того, он ответил на вопрос о двойниках.
Владимир Путин
Москва 2023
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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