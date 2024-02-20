Москва 20 февраля 2024, 18:23 Путепровод возведут на северо-востоке Москвы Путепровод возведут в районах Бутырский и Марьина Роща на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Москомэкспертиза одобрила строительство путепровода в районах Бутырский и Марьина Роща на северо-востоке столицы. Об этом рассказал глава ведомства Иван Щербаков.

«Комплекс работ будет включать реконструкцию участка Стрелецкой улицы и улицы Двинцев, строительство бокового проезда вдоль последней, реконструкцию Полковой улицы», — уточнил он.

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Щербаков добавил, что работы затронут Складочную улицу, участки проездов вдоль нее и кольцевое пересечение. Строители также возведут подземный переход и установят несколько автобусных остановок.

Реконструкция на Стрелецкой улице пройдет на участке от улицы Двинцев до Новотихвинской. С правой стороны появятся парковочные карманы и остановка общественного транспорта.

Кроме того, под железнодорожными путями проложат путепровод длиной примерно в 400 метров, который соединит Складочную улицу с улицей Двинцев. Также в районе появятся широкие тротуары, велодорожки, новые дорожные знаки и указатели.

Ранее в Москве открыли два путепровода на Коммунарском шоссе. Их строительство закончили на три месяца раньше срока.