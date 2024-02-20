20 февраля 2024, 18:23
Путепровод возведут на северо-востоке Москвы
Путепровод возведут в районах Бутырский и Марьина Роща на северо-востоке Москвы
Москомэкспертиза одобрила строительство путепровода в районах Бутырский и Марьина Роща на северо-востоке столицы. Об этом рассказал глава ведомства Иван Щербаков.
«Комплекс работ будет включать реконструкцию участка Стрелецкой улицы и улицы Двинцев, строительство бокового проезда вдоль последней, реконструкцию Полковой улицы», — уточнил он.
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Щербаков добавил, что работы затронут Складочную улицу, участки проездов вдоль нее и кольцевое пересечение. Строители также возведут подземный переход и установят несколько автобусных остановок.
Реконструкция на Стрелецкой улице пройдет на участке от улицы Двинцев до Новотихвинской. С правой стороны появятся парковочные карманы и остановка общественного транспорта.
Кроме того, под железнодорожными путями проложат путепровод длиной примерно в 400 метров, который соединит Складочную улицу с улицей Двинцев. Также в районе появятся широкие тротуары, велодорожки, новые дорожные знаки и указатели.
Ранее в Москве открыли два путепровода на Коммунарском шоссе. Их строительство закончили на три месяца раньше срока.
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