Москва 28 февраля 2023, 13:22 Путепровод через реку Сходня построят в 2026 году

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Строительство путепровода и мостовых сооружений через реку Сходня планируется завершить в 2026 году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Подрядчика для выполнения строительных работ определят по итогам конкурса. Проект предполагает возведение 2,3 километра дорог и тоннеля под путями Октябрьской железной дороги.

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Отмечается, что благодаря строительству мостовых сооружений и путепровода улучшится транспортная доступность райнов Силино, Крюково и Солнечногорска.

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