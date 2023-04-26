Москва 26 апреля 2023, 10:42 Пустыри превратят в общественные пространства по идеям москвичей Мэр Москвы Собянин: пустующие территории благоустроят в общественные пространства Pxhere

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Новые общественные пространства появятся в Москве на месте пустырей или необустроенных территорий. Что именно нужно создать на этих местах и как это будет выглядеть, решили сами москвичи в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он напомнил, что сегодня в столице есть более 950 комфортных парковых и озелененных территорий, а также свыше 500 благоустроенных улиц и общественных пространств. Кроме того, для жителей созданы десятки тысяч уютных дворов и школьных территорий.

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«Но благоустройство — это процесс бесконечных и непрерывных изменений. И чем больше ты делаешь, тем больше рождается новых идей и проектов. Многие из них подсказывают москвичи. Кому как не им лучше знать, где в районе чаще всего собираются подростки, где тренируются зожники, а какую площадку облюбовали мамы с колясками», — подчеркнул мэр.

Благодаря местным жителям, у станции Хорошево МЦК появится комфортная зона отдыха у реки Таракановки с лавочками и спортивными турниками. Сейчас там только заросший овраг.

А на месте пустыря на Кирпичной улице в районе Соколиная Гора будет детско-спортивный кластер. Там появятся игровые площадки для ребят и зоны отдыха для взрослых, а также спортплощадки.

В порядок приведут и другие территории, в том числе парк в районе Орехово-Борисово Южное. Жители предложили сделать там пешеходные дорожки и освещение, а также разбить газон и цветники. Их идеи реализуют.