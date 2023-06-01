Москва 01 июня 2023, 13:35 Психологи помогут московским школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ Московским школьникам 4 июня расскажут, как справиться со стрессом перед ЕГЭ Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В ближайшие дни в центре столицы пройдет очередная лекция психолога для 11-классников перед ЕГЭ. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для моральной поддержки школьников 4 июня в 14 часов в парке «Зарядье» психолог, кандидат психологических наук Лариса Суркова проведет лекцию «Миссия „ЕГЭ“ выполнима! У тебя есть помощники».

Реклама

Старшеклассники узнают, где и когда им смогут оказать психологическую помощь в любых стрессовых ситуациях, а не только перед экзаменами. Также выступление будет полезным для родителей: специалист расскажет, как распознать, что ребенку нужно помочь.

Кроме того, психолог даст рекомендации и посоветует практики для борьбы с негативными эмоциями и страхами перед Единым госэкзаменом. Для посещения лекции нужно заранее зарегистрироваться. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте «Школа. Москва».

Ранее московский психолог Виктория Дмитриева рассказала, как родителям поддержать детей перед сдачей ЕГЭ. Критика, обесценивание, зацикливание общения на школьной жизни, создание ситуаций, в которых родители слишком глубоко вовлекаются в вопросы образования — все это главные ошибки взрослых.