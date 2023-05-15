Москва 15 мая 2023, 11:13 Психолог Михаил Лабковский проведет лекцию для московских школьников Вице-мэр Ракова: в Москве запустили цикл лекций психологов для выпускников школ перед ЕГЭ РИА «Новости»

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В Москве запустили цикл психологических лекций для школьников, которые предстоит сдать ЕГЭ. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Серию мероприятий, которые проведут совместно с московским отделением всероссийского общества «Знание», откроет психолог с 40-летним стажем Михаил Лабковский. Ведущим станет известный блогер Артем Пименов.

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Специалисты расскажут детям о счастье, получении удовольствия от жизни и гармонии. Также эксперты объяснят, как обрести душевное равновесие в любых ситуациях.

«Знания на экзамене — не единственный фактор успеха. Поэтому мы запустили уникальную программу психологической подготовки московских выпускников перед сдачей ЕГЭ. Она направлена на то, чтобы помочь им правильно настроиться на сложный жизненный период, снять тревоги, стресс и постараться сдать экзамены без лишних волнений», — отметила Ракова.

Организовать такую поддержку попросили сами учащиеся. До этого столичные власти опубликовали специальные материалы от психологов для «Московской электронной школы». Теперь подростки смогут не только правильно настроиться на предстоящие экзамены, но и узнать о психологических методах для применения их в своей дальнейшей жизни.

Ранее психолог Дугенцова посоветовала школьникам перед ЕГЭ не считать его важным экзаменом.