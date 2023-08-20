20 августа 2023, 19:30
Проверить здоровье, научиться новому и даже заключить брак. Москвичам рассказали об услугах ВДНХ
Жителям Москвы рассказали, какие городские услуги можно получить на ВДНХ
ВДНХ — не только одна из ярчайших столичных достопримечательностей, но и площадка для получения множества полезных городских услуг. О том, как их получить, рассказали на сайте мэра Москвы.
В павильоне № 71 «Атомная энергия» разместился Дворец госуслуг — один из офисов «Мои документы» с более широким списком возможных услуг. Например, там можно провести торжественную церемонию вручения первого в жизни паспорта или зарегистрировать ИП.
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Рядом с шахматным клубом ВДНХ открыли павильон «Здоровая Москва», где можно бесплатно и без предварительной записи пройти нужные обследования: сделать ЭКГ, проверить давление, измерить содержание холестерина и сахара в крови, а также получить консультацию специалистов.
На ВДНХ можно заключить брак — для этого в павильоне № 421 на Архитектурной аллее обустроили Дворец бракосочетания. Кроме того, провести церемонию можно в центрах «Москвариум» или «Космонавтика и авиация» (исторический павильон «Космос»).
Кроме того, на территории комплекса можно заниматься своим образованием, узнавать новое о технологиях и об устройстве разных городских служб — от транспортной системы до коммунальной.
Ранее на ВДНХ анонсировали фестиваль цветов и экопродуктов Green City.
Москва 2023
ВДНХ
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