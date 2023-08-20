Москва 20 августа 2023, 19:30 Проверить здоровье, научиться новому и даже заключить брак. Москвичам рассказали об услугах ВДНХ Жителям Москвы рассказали, какие городские услуги можно получить на ВДНХ Пресс-служба ВДНХ

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ВДНХ — не только одна из ярчайших столичных достопримечательностей, но и площадка для получения множества полезных городских услуг. О том, как их получить, рассказали на сайте мэра Москвы.

В павильоне № 71 «Атомная энергия» разместился Дворец госуслуг — один из офисов «Мои документы» с более широким списком возможных услуг. Например, там можно провести торжественную церемонию вручения первого в жизни паспорта или зарегистрировать ИП.

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Рядом с шахматным клубом ВДНХ открыли павильон «Здоровая Москва», где можно бесплатно и без предварительной записи пройти нужные обследования: сделать ЭКГ, проверить давление, измерить содержание холестерина и сахара в крови, а также получить консультацию специалистов.

Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ

На ВДНХ можно заключить брак — для этого в павильоне № 421 на Архитектурной аллее обустроили Дворец бракосочетания. Кроме того, провести церемонию можно в центрах «Москвариум» или «Космонавтика и авиация» (исторический павильон «Космос»).

Кроме того, на территории комплекса можно заниматься своим образованием, узнавать новое о технологиях и об устройстве разных городских служб — от транспортной системы до коммунальной.

Ранее на ВДНХ анонсировали фестиваль цветов и экопродуктов Green City.