Москва 11 февраля 2024, 18:21 Протяженность московского водостока увеличилась на 313 километров за год Мэрия Москвы: водосточная сеть в 2023 году увеличилась на 313 километров Freepik

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В 2023 году московская водосточная сеть увеличилась на 313 километров, достигнув 8853 километров. Помимо создания новых инженерных сооружений, специалисты обновляли действующую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На рост водосточной сети повлияло строительство коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы, домов по программе реновации, а также развитие дорожно-транспортной сети.

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Более чем по 300 адресам провели капремонт и реконструкцию участков сетей с изношенными водостоками. Трубопроводы укладывали по закрытому методу, используя бестраншейные технологии без продавливания в грунте. Среди преимуществ такого способа — надежность, экологичность и экономия. Также метод не затрагивает другие коммуникации, сохраняет в целостности газоны и благоустройство территорий.

Лобненский водоканал в 2023 году полностью обновил более 15 объектов и сетей водопровода. Специалисты заменили участок старого водопровода на улице Заречной и модернизировали ВЗУ «Восточный».