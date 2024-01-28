Москва 28 января 2024, 16:40 Противоаварийные работы стартовали в главном доме московской усадьбы в Хамовниках Московские реставраторы обновят главный дом усадьбы в Хамовниках Freepik

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В Москве в главном доме городской усадьбы в Хамовниках начались противоаварийные работы. Здание 1820-х годов является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке действительно остро нуждается в комплексной реставрации, находится в неудовлетворительном состоянии и уже долгое время стоит закрытым под сеткой», — отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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Он уточнил, что здание начнут преображать с антресольного этажа и каркаса крыши. Специалисты уже заканчивают разработку научно-проектных документов, поэтому реставрация начнется в ближайшем будущем.

Противоаварийные работы подразумевают укрепление стен и нескольких стропильных балок, установку подпорки под опорную балку на антресольном этаже.

Историческое здание Биржи на улице Ильинка в центре Москвы также планируют отреставрировать. Сейчас дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России.