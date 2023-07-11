Москва 11 июля 2023, 12:05 Пространство для отдыха вдоль Москвы-реки появится в Печатниках Бочкарев: рекреационное пространство длиной 4,5 км создадут вдоль Москвы-реки в Печатниках mka.mos.ru

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В Печатниках появится единое рекреационное пространство вдоль Москвы-реки с яхт-клубом, причалом, плавающим бассейном, ресторанами и беговыми дорожками. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в столице проводят масштабное благоустройство набережных и превращают их в единый связный маршрут. Застройщики активно развивают общественные пространства в Южном порту. В его границах протяженность набережной составляет 2,5 километра, а еще два километра проходят вдоль парка «Печатники».

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По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, это будет не просто благоустройство, а скорее социо-культурное программирование территории.

Гендиректор «АЕОН-Девелопмент» Дмитрий Старостин добавил, что в Южном порту планируют построить яхт-клуб «Марина», променад, аквакомплекс и бани на Москве-реке. Кроме того, здесь появятся причал водного транспорта, смотровые площадки с арт-объектами и рестораны на воде.

Ранее москвичам рассказали о строительстве новых тематических маршрутов в парке «Яуза».