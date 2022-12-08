08 декабря 2022, 23:10
Промзона «Братцево» в Москве станет современным жилым кварталом
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проекте по превращению бывшей промзоны «Братцево» в современный жилой квартал. Об этом сообщила НСН.
Мэр пояснил, что сейчас на территории находятся устаревшие коммунально-складские объекты. Вместо них построят дома и создадут инфраструктуру, в том числе для участников программы реновации.
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«В новом квартале будут с комфортом жить 6,5 тысячи человек, появится две тысячи рабочих мест», — уточнил Собянин.
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Москва 2022
Сергей Собянин
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