Москва 29 июня 2023, 15:20 Промышленный технопарк «Сенькино» возведут в Троицком округе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: в поселении Краснопахорском построят промышленный парк «Сенькино» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Троицком округе столицы появится технологическая зона с универсальными помещениями, где арендаторы смогут обустраивать цеха на свое усмотрение. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Промышленный парк «Сенькино» согласно проекту застройщика предназначен для размещения предприятий легкой промышленности. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Мосгосстройнадзор уже одобрил строительство. Технопарк возведут рядом с Центральной кольцевой автодорогой между Киевским и Калужским шоссе.

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На 70 тысячах квадратных метрах комплекса построят котельную, насосную, контрольно-пропускные пункты и универсальные производственные корпуса. Это будут пять зданий от одного до двух этажей, оснащенные современной аппаратурой для размещения различных видов производств. При необходимости можно будет подключить ресурсоемкое технологическое оборудование и установить дополнительные инженерные системы.

Кроме того, здесь оборудуют автостоянки на 59 машино-мест. Территорию технопарка озеленят и установят освещение. Завершить строительство первой очереди планируют к концу следующего года.

Ранее москвичам рассказали, что гостиница и офисы появятся в центре столицы после реорганизации по программе КРТ.