Москва 31 мая 2023, 13:38 Промышленный комплекс и логистический парк построят в Москве Мэр Москвы Собянин: два новых объекта промышленности построят в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Промышленный комплекс в районе Покровское-Стрешнево и логистический парк в поселении Марушкинское построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Московский объект займет площадь в 2,2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 56 рабочих мест, комплекс в ТиНАО — 181 тысячу квадратных метров для восьми тысяч сотрудников», — рассказал он.

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Программу стимулирования утвердили в 2019 году. В ее рамках инвесторы строят не только жилые дома, но и социальные объекты, деловые центры, промышленные комплексы.

Строительство обеспечивает рабочими местами более 66 тысяч человек.

Ранее рекрутинговая платформа HeadHunter обнародовала сведения о том, что больше половины работодателей готовы увеличить зарплаты сотрудникам. Каждая вторая опрошенная компания (56%) заявила, что собирается увеличить зарплату сотрудникам на 5-15%.

По словам журналистов издания, опрос проводился в 2023 году — с апреля по май. В нем приняли участие 400 компаний из разных отраслей.