Москва 25 августа 2023, 16:27 Промышленно-логистический кластер построят в Новой Москве Промышленно-логистический кластер построят в поселении Михайлово-Ярцевское Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Новой Москве одобрили строительство промышленно-логистического кластера. Объект возведут на участках общей площадью в 59 гектаров в поселении Михайлово-Ярцевское, вблизи деревни Сенькино-Секерино. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Объект может использоваться как в производственных, так и в складских целях: здесь можно будет загружать и выгружать товары», — подчеркнула она.

Реклама

Заявителем выступило ООО «П2 Девелопмент». Общая площадь объекта составит 877,5 тысячи квадратных метров. Кластер обеспечит более 81 тысячи человек рабочими местами.

Ранее сообщили, что склад для хранения замороженной рыбы построили в Домодедове. В здании провели все необходимые инженерные коммуникации для организации процесса. Создали 30 рабочих мест.