Москва 03 августа 2023, 19:09 Променад вдоль реки Сходни благоустроят на северо-западе Москвы Глава Москомстройинвеста Пятова: набережную реки Сходни благоустроят в районе Митино Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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В районе Митино благоустроят территорию жилого комплекса. В рамках работ создадут променад вдоль берега реки Сходни. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Пространство оформят в стиле прибрежной зоны. Здесь разместят лежаки, шезлонги, цветущие клумбы, деревянные настилы, волнообразные скамейки и другие элементы. Также на территории посадят березы и клены.

Новое общественное пространство у набережной создаст инвестор. Общая площадь благоустройства составит 3570 квадратных метров. Анастасия Пятова

Вдоль четырех жилых корпусов проложат пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. Девелопер создаст детскую площадку с качелями и игровые комплексы из натуральных материалов. В проекте предусмотрели создание места для занятий воркаутом с мягким резиновым покрытием песочного цвета.

Внутренние дворы жилого комплекса также оформят в пляжной тематике. Здесь создадут площадку для пляжного волейбола, а также песчаные дорожки для игры в петанк.

Жилой комплекс находится вблизи села Рождествено на северо-западе столицы. Он будет состоять из четырех корпусов с 1846 квартирами. Кроме того, застройщик уже получил разрешение на строительство частного детского сада на 90 мест.

Ранее москвичам рассказали о новых зонах отдыха с бассейнами в парках города. Одна из самых крупных зон отдыха открылась в парке «Митино». Там оборудовали 17-метровый и 13-метровый бассейны, а также разместили джакузи.