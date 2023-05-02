Москва 02 мая 2023, 16:44 Променад в скандинавском стиле появится в Москве Заммэра Бочкарев: на Симоновской набережной появится променад в скандинавском стиле РИА «Новости»

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Променад в скандинавском стиле появится в рамках благоустройства Симоновской набережной в Москве. для посетителей оборудуют зоны отдыха и велодорожки протяженностью более 250 метров. Об этом рассказал заммэра в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На всем протяжении реконструируемого участка Симоновской будут высажены деревья и кустарники, вдоль променада будут расположены кафе и террасы с видами на воду. Общая площадь благоустройства комплекса составит около 6000 квадратных метров», — отметил он.

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Посетить променад смогут все желающие. Работы по благоустройству там станут частью программы по реконструкции и обновлению набережных Москвы. Их ведет девелоперская компания «Forma» в рамках строительства жилого комплекса «Forst». Планируется, что там также появится закрытый внутренний двор, где разобьют парк с северным ландшафтом, обустроят детские плейхабы, а также спортивные и досуговые зоны. Кроме того, там сделают площадку для выгула домашних питомцев, отметила руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.