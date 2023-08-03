Москва 03 августа 2023, 19:04 Прокуратура выявила 42 незаконно переданных частникам участка в Новой Москве Прокуратура Москвы: 42 участка земли в Троицком районе незаконно передали в частные руки Прокуратура Москвы

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Межрайонная природоохранная прокуратура выяснила, что в Троицком районе Москвы незаконно передали в частную собственность более сорока участков земли. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

Речь идет о территории у деревни Кузнецово. Прокуратура Москвы направила в Троицкий суд иски о признании отсутствия права на эту собственность, которые позже были удовлетворены.

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«42 земельных участка по данному адресному ориентиру сформированы в границах акваторий и береговых полос водных объектов общего пользования — рек Ладырка и Пахра — и переданы в частную собственность, чем нарушено водное и земельное законодательство, а также права и законные интересы неопределенного круга лиц», — пояснили в прокуратуре.

Общая стоимость земель, возвращенных в собственность Российской Федерации, составила порядка 90 миллионов рублей.

Ранее в Юго-Восточном административном округе Москвы снесли незаконное строение, на месте самостроя возведут парковку на шесть мест для автомобилей.