Москва 11 августа 2023, 17:59 Прокуратура призвала проверять достоверность сообщений из соцсетей о событиях в Москве Прокуратура Москвы предупредила о фейковых новостях в соцсетях о происшествиях в городе РИА «Новости»

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Прокуратура Москвы регулярно осуществляет мониторинг интернет-источников, которые пишут новости о событиях в столице. Представители ведомства часто фиксируют распространение фейковой информации. В связи с этим они напомнили москвичам об ответственности и перепроверки данных, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Распространение подобных фейков нацелено на дестабилизацию обстановки в городе, искусственное формирование ложного общественного мнения о событиях и происшествиях, создание негативного информационного воздействия на граждан», — подчеркнули в ведомстве.

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Представители прокуратуры отметили, что зачастую ложную информацию распространяют по ошибке. Например, человек может высказать свое субъективное мнение, которое не основано на достоверных фактах, а другой его распространит.

В ведомстве подчеркнули, что не стоит вестись на провокации. Кроме этого, горожанам напомнили об ответственности за распространение фейков. Данные рекомендации, в том числе, касаются и СМИ.

Ранее в соцсетях распространили фейк о том, что беспилотник врезался в больницу № 67 в Москве. Данное заявление является ложью, так как дрон упал в лесном массиве и от него никто не пострадал, в том числе и инфраструктура.