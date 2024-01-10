Москва 10 января 2024, 16:03 Прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера, оскорблявшего девушек Московская прокуратура обжаловала отказ суда арестовать блогера Джумбоя Freepik

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Симоновская межрайонная прокуратура потребовала, чтобы суд пересмотрел дело блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя. Он проходит по статье об экстремизме за оскорбление девушек славянской внешности, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

Прокуратура обжаловала постановление Симоновского райсуда об отказе следствия арестовать 23-летнего блогера. Его освободили 9 января из зала суда.

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Прокурор намерен направить материалы дела на новое рассмотрение и добиться отмены свободы для мужчины.

Молодому человеку ранее предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Правоохранители установили, что в декабре 2023 года уроженец Таджикистана из-за личной неприязни к русской национальности в соцсети опубликовал видеоролик, который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности. Его задержали 7 января.