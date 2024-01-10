10 января 2024, 16:03
Прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера, оскорблявшего девушек
Московская прокуратура обжаловала отказ суда арестовать блогера Джумбоя
Симоновская межрайонная прокуратура потребовала, чтобы суд пересмотрел дело блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя. Он проходит по статье об экстремизме за оскорбление девушек славянской внешности, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
Прокуратура обжаловала постановление Симоновского райсуда об отказе следствия арестовать 23-летнего блогера. Его освободили 9 января из зала суда.
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Прокурор намерен направить материалы дела на новое рассмотрение и добиться отмены свободы для мужчины.
Молодому человеку ранее предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.
Правоохранители установили, что в декабре 2023 года уроженец Таджикистана из-за личной неприязни к русской национальности в соцсети опубликовал видеоролик, который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности. Его задержали 7 января.
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