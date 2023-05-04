Москва 04 мая 2023, 16:33 Прокат лодок и катамаранов открылся в парках Москвы В парках Москвы стартовал сезон водных прогулок Отдыхающие плавают на лодке в Гольяновском пруду на территории парка в Москве / РИА «Новости»

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В восьми московских парках заработал прокат лодок и катамаранов. Еще два парка готовят лодочные станции к открытию. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Арендовать небольшое судно можно будет до сентября в зависимости от погоды. Прокат лодок и катамаранов доступен только для совершеннолетних.

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«Романтическое свидание под плеск воды или освежающий отдых в знойный день, увлекательная прогулка для всей семьи или встреча с друзьями — лодочные станции в парках Москвы позволяют организовать запоминающийся досуг», — отметили в пресс-службе.

Отдыхающим на воде выдают спасательные жилеты, на отдельных станциях также предоставляют круги. В некоторых парках дежурят спасатели. Есть пункты проката лодок, где требуется оставить залог.

Например, в музее-заповеднике «Царицыно» уже работают три лодочные станции. В усадьбе Воронцово гостей приглашают насладиться прогулками на лодках и катамаранах по Большому Воронцовскому пруду.

В парке «Кузьминки» на Шибаевский пруду тоже открыта лодочная станция: можно взять на прокат катамаран или гребную лодку.