Москва 22 мая 2023, 14:00 Производство усилителей радиочастотной мощности началось в Москве Овчинский анонсировал начало производства усилителей радиочастотной мощности в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создала и уже запустила производство усилителей радиочастотной мощности. Это основной элемент испытательной техники для тестирования приборов и радиосвязи на электромагнитную совместимость, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Компания „ГЦМО ЭМС“ работает на площадке „Печатники“ с 2018 года. И сейчас она продолжает развиваться. Локализовано более 70% новинки, уже отгружены первые партии», — рассказал он.

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По словам Овчинского, с помощью этой разработки для тестируемой техники воссоздают необходимые уровни электромагнитной нагрузки, при которых она должна работать без сбоев.

Требования к ЭМС строго обязательны и жестко регламентируются государственными стандартами.

Компания также поставляет, диагностирует и ремонтирует оборудование, технические средства спутниковой связи, измерительные комплексы и радиоэлектронную аппаратуру.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в парке «Руднево» откроют центр компетенций по беспилотным системам.