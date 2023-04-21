Москва 21 апреля 2023, 23:08 Производство продуктов питания в Москве за 10 лет выросло почти в три раза Мэрия Москвы: за 10 лет производство продуктов питания в столице выросло почти в три раза РИА «Новости»

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В Москве значительно увеличились объемы производства обрабатывающей промышленности. За 10 лет они выросли на 78%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Объемы производства продуктов питания выросли почти в три раза, а электрооборудования — в восемь раз. В машиностроении показатели увеличились сразу на 71%, в фармацевтической сфере — на 60%.

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«Это результат улучшения инвестиционного климата в столице и системной поддержки предприятий», — отметил Собянин.

Мэр отметил, что сегодня в столице в обрабатывающей промышленности трудятся более 700 тысяч человек на 3,5 тысячи заводов и других промышленных площадок. При этом уход зарубежных компаний сыграл положительную роль, освободив часть рыночных ниш.

Ранее стало известно, что часть территории промзоны «Серп и Молот» в Нижегородском районе Москвы реконструируют. Там организуют современное городское пространство с магазинами, офисами, кафе и выставочными площадками.