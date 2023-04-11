Москва 11 апреля 2023, 09:45 Производство одежды в Москве выросло почти в 2,5 раза Заммэра Ефимов: производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза, а обуви на 66,3% РИА «Новости»

Читать 360tv в

За первые два месяца 2023 года производство одежды в Москве выросло в 2,3 раза по сравнению с январем-февралем 2022-го. За это время увеличился и выпуск обуви — на 66,3%, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица продолжает поддерживать предприятия легкой промышленности — сейчас их более 200, отметил он. Некоторые производители носят статус промышленного комплекса, что позволяет им получать налоговые льготы. Также Москва дает инвесторам землю под инновационные и социально значимые производства в аренду без торгов.

Реклама

«С начала года выпуск трикотажной и вязаной одежды московскими производителями превысил 1,5 миллиона изделий, а спецодежды — 277 тысяч. В то же время на столичных фабриках было произведено более 286 тысяч пар обуви», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Часто предприятия используют альтернативные материалы для производства товаров. Например, одна из столичных компаний делает обувь с добавлением переработанного пластика.