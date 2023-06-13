Москва 13 июня 2023, 09:06 Производство одежды и обуви в Москве выросло почти в два раза Собянин: московские компании увеличили производство одежды и обуви вдвое в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичным компаниям с января по март этого года удалось нарастить объемы выпуска одежды на 94,6%, а производства обуви — на 58%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«За три месяца московские производители выпустили 2,5 миллиона трикотажных и вязаных изделий для взрослых и детей, 435 тысяч пар обуви, 381 тысячу единиц спецодежды для сотрудников сферы услуг, предприятий и медицинских учреждений», — уточнил мэр.

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Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря уходу иностранных брендов с российского рынка. Московские бизнесмены теперь активно занимают освободившиеся ниши. Однако промышленный бум не произошел бы без подготовки столичных властей. Предприятия начинали свой бизнес еще несколько лет назад с небольшого выпуска продукции, а система поддержки московской промышленности позволила нарастить им производство.

«Налоговые льготы, преференции технопаркам и креативным кластерам, стимулирование строительства новых промышленных зданий были введены примерно 10 лет назад. И теперь приносят отличные результаты», — отметил Собянин.

Сейчас легкая промышленность столицы представляет собой 250 разных по масштабам предприятий, на которых работают примерно десять тысяч человек. Столичные компании занимаются выпуском практически всех видов одежды и обуви.

Ранее Собянин рассказал, что объем продаж сенсорных дисплеев и интерактивных панелей вырос на 90% в Москве.