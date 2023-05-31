Москва 31 мая 2023, 20:07 Производство лифтов в Москве выросло почти на 65% Мэр Собянин: объем производства лифтов в Москве вырос почти на 65% Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице за первый квартал 2023 года увеличился выпуск стройматериалов, а также возросло производство лифтов и мебели. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сегодня строительные товары производят свыше 250 столичных предприятий. По результатам первых трех месяцев года объемы выпуска строительной продукции увеличились примерно на 6%, а лифтов — почти на 65%.

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Московские стройматериалы активно применяют при возведении новостроек и других объектов по всей России и странах ближнего зарубежья. В производстве чаще используют отечественное сырье. По сравнению с прошлым годом производительность лакокрасочных изделий возросла на 64,6%, а объемы выпуска мебели увеличились на 33,9%.

«В последние годы стимулируем развитие компаний строительной отрасли и увеличение их производственных площадей. Даем инвесторам участки в аренду без проведения торгов или по льготной ставке один рубль в год под реализацию МаИП», — отметил Собянин.

Для резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» предусмотрены льготы по налогам, добавил мэр.

Ранее Владислав Овчинский сообщил, что столичный производитель увеличил выпуск чипсов на 66%.