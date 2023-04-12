Москва 12 апреля 2023, 10:45 Производство лекарств в Москве выросло более чем в 1,5 раза Заммэра Ефимов: производство лекарств в Москве увеличилось более чем в 1,5 раза Pxhere

Читать 360tv в

За первые два месяца 2023 года в Москве выпустили на 51,6% больше лекарств, чем в январе–феврале прошлого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, сегодня производство фармацевтики является одним из важных показателей для промышленности города.

Реклама

«За первые два месяца этого года в Москве выпустили на 51,6% больше лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с январем-февралем прошлого года», — подчеркнул он.

Ефимов добавил, что Москва активно поддерживает эту сферу. Благодаря принятым мерам получается достичь положительного влияния на динамику объемов производства.

В денежном выражение производство лекарств выросло в 1,9 раза — до 9,1 миллиарда рублей. Работа фармацевтического кластера на базе столичной особой экономической зоны «Технополис Москва» поможет отрасли продолжать свое развитие. Сейчас он уже объединил девять разработчиков и производителей медикаментов.

Всего в столице работают 95 фармацевтических предприятий, где трудятся свыше 15 тысяч сотрудников, добавил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.