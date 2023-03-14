Москва 14 марта 2023, 16:46 Производство лазерных станков запустят в Москве

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В Москве на площадке «Печатники» запустят производство лазерных станков. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Новое оборудование на основе лазера повысит качество продукции в сфере медицины и авиастроения. Также современные технологии будут эффективны в отрасли промышленности.

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Отмечается, что выпуском лазерных станков займется отечественная компания «Лассард».

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