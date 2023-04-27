Москва 27 апреля 2023, 15:21 Производство косметики в Москве выросло более чем на треть Заммэра Ефимов: за январь–февраль производство косметики в Москве выросло на 38,6% Фото Д. Гришкина. / Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

За первые два месяца 2023 года предприятия Москвы увеличили производство мыла, косметики и парфюмерной продукции на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в столице сейчас открыты более 30 фабрик, которые занимаются производством косметической продукции. На них трудятся свыше четырех тысяч человек.

Реклама

«За первые два месяца 2023 года компании выпустили на 38,6% больше мыла, моющих, парфюмерных и косметических средств, чем за тот же период прошлого года. Московские предприятия ежегодно расширяют ассортимент и производственные мощности», — отметил он.

По словам Ефимова, росту объемов производств способствует необходимость замещать продукцию ушедших с российского рынка иностранных брендов. Предприятия столицы регулярно получают от города помощь — для них подготовлено более 20 мер системной поддержки и ряд антикризисных инструментов. Недавно одному из предприятий выдали льготный заем на развитие экспортной деятельности в размере 200 миллионов рублей.