Москва 26 августа 2023, 17:20 Производство компьютеров и электронных изделий выросло более чем на 25% в Москве Собянин сообщил о росте выпуска компьютеров и электронных изделий в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные компании нарастили производство компьютеров, электронных и оптических изделий. За первое полугодие выпуск этих товаров увеличился более чем на четверть, чем за тот же период прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Московские предприятия разрабатывают инновационные изделия, не имеющие аналогов в России», — подчеркнул он.

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Глава города привел несколько примеров, в частности, малогабаритный процессорный модуль. А также сетевой коммутатор и бортовой компьютер для интеграции в общественный транспорт. Они управляют валидаторами, предназначенными для оплаты проезда. Благодаря разработкам московского производителя больше не нужно будет использовать более дорогие устройства.

Еще одним изобретением стал инновационный планетарный сканер для бесконтактной оцифровки архивов и книг. Устройство быстро и качественно сканирует документы формата А1/А0. Сканер можно будут использовать в музеях и конструкторских бюро.

Ранее Собянин заявил о расширении льготных программ поддержки промышленности в Москве. Займы будут выдавать высокотехнологичным и наукоемким производствам, а также предприятиям, которые развивают цифровую инфраструктуру.