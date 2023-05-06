Москва 06 мая 2023, 10:40 Производство готовых продуктов питания в Москве выросло почти на 12% Заммэра Ефимов: столичные заводы выпустили почти на 12% больше продуктов с начала года РИА «Новости»

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Компании увеличили обороты производства пищевой продукции из-за растущего спроса в столице. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В Москве сейчас производят продукты свыше 200 заводов, на которых трудятся больше 50 тысяч специалистов.

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За январь — февраль 2023 года столичные предприятия выпустили на 11,8% больше готовых продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,1 тысячи тонн.

Для промышленников важно сохранять высокое качество продукции, а также большое значение имеет близость производств к точкам сбыта.

Столичные власти поддерживают часть московских производителей продовольствия. Так, более 20 предприятий получили статус промышленного комплекса, благодаря которому у них появились льготы по налогам.

«Заводы со спецстатусом занимаются изготовлением хлебобулочных, кондитерских, молочных, мясных и рыбных изделий. Кроме того, с прошлого года в перечень получателей преференций пополнило предприятие, выпускающее готовые блюда и десерты», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Размещение промплощадок в столице позволяет инвесторам выходить на крупные рынки сбыта, иметь доступ к развитой инфраструктуре, а также пользоваться поддержкой города.