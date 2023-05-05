Москва 05 мая 2023, 17:56 Производство электрооборудования в Москве выросло на треть Заммэра Ефимов: в столице на треть увеличился выпуск электрооборудования с начала года РИА «Новости»

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Столичные предприятия нарастили объем производства электрооборудования на 33,6%. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В Москве сегодня функционируют более 130 предприятий, производящих электрооборудование, на них работают около 17 тысяч человек.

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Результаты деятельности компаний за первые два месяца 2023 года показали высокий рост производства. Так, предприятия изготовили на 33,6% больше электрооборудования, чем за аналогичный период прошлого года.

«При этом производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств выросло на 59,7%», — отметил Ефимов.

Предприятия расширяют производственные возможности и усовершенствуют свои площадки в связи с возрастающим спросом компаний из других отраслей, в том числе тех, которые занимаются высокотехнологичными разработками.

Власти оказывают промышленникам дополнительную поддержку.

«Им присвоен статус промышленного комплекса, позволяющий за счет налоговых преференций направлять дополнительные средства на развитие площадок», — уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Благодаря размещению промплощадок в Москве инвесторы выходят на крупные рынки сбыта, получают доступ к развитой инфраструктуре и могут пользоваться мерами системной поддержки города.