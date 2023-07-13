Москва 13 июля 2023, 09:11 Производство электрооборудования в Москве возросло вдвое Собянин: производство электрооборудования в Москве увеличилось в 2,2 раза за пять месяцев Сайт мэра и правительства Москвы

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С января этого года в столице возрос выпуск электротехнического оборудования на 100,7% по сравнению с тем же периодом 2022-го. А производство электродвигателей, трансформаторов и распределительных устройств увеличилось более чем в 2,2 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Импортозамещение происходит вполне успешно, так как опирается на серьезные заделы прошлых лет и комплексную поддержку правительства города, включая налоговые льготы для промышленных комплексов и инновационных производств», — отметил он.

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Сейчас в столице функционируют 130 производителей электрического оборудования, обеспечивающие свыше 17 тысяч рабочих мест. Глава города уточнил, что в текстильной промышленности наблюдается готовность быстрого расширения ассортимента и наращивания объемов производства.

Московские предприятия занимаются выпуском сотней видов продукции, соответствующей спросу практически во всех сферах жизни: от домашнего быта до космических станций. Мэр подчеркнул, что возможность удовлетворить запросы потребителей по всей стране стала лучшей гарантией будущего развития данной отрасли.

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