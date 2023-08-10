Москва 10 августа 2023, 16:13 Производство электрических конденсаторов запустили на площадке «Руднево» в Москве Собянин объявил о запуске производства конденсаторов в «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны "Технополис Москва" начали серийное производство электрических конденсаторов. Компания планирует нарастить объем выпуска в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сейчас предприятие выпускает силовые конденсаторы и установки компенсации реактивной мощности. В планах — начать производство конденсаторов для электромобилей», — уточнил он.

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Глава города отметил, что более 70% оборудования и сырья для производства завод закупил в России. Главными заказчиками на продукцию стали Московский метрополитен, РЖД, Роскосмос и нефтедобывающие компании.

В ближайшие месяцы предприятие намерено увеличить темпы производства до 780 тысяч единиц продукции в год, а также расширить штат на 40% до 110 человек.

Собянин добавил, что компания занимает 55% доли российского рынка. К концу года она достигнет 70%. Благодаря этому появится возможность заместить продукцию зарубежных производителей.

Ранее московский производитель роботизированных систем за полгода нарастил выпуск продукции вдвое. Компания расширила товарную линейку до 15 моделей и изготовила более 120 роботизированных систем.