Москва 18 мая 2023, 10:55 Производство автокомплектующих в Москве выросло на 5,8% Заммэра Москвы Ефимов: в Москве на 5,8% увеличился выпуск комплектующих для автотранспорта Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве почти на шесть процентов увеличился выпуск комплектующих для автотранспортных средств. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В столице работают более 20 производителей автомобилей и автокомпонентов, на площадках заняты свыше восьми тысяч человек. Только за январь–март этого года количество комплектующих выросло на 5,8%», — подчеркнул он.

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В городе производят электрическое и электронное оборудование, а также комплектующие и аксессуары для кузовов легковых и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта. Как отметили специалисты, дальнейшее развитие отрасли будет зависеть от работы межотраслевого кластера электромобилестроения.

Ефимов напомнил, что в декабре прошлого года открыли завод по производству кузовных деталей для автомобилей, на котором выпускают до 12 миллионов единиц продукции в год.

В столице также действует эффективная поддержка промышленности, в том числе власти выдают субсидии и целевые займы. Еще существует специальный центр. Туда можно обратиться с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.

Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о строительстве промышленного технопарка в деревне Крекшино. В нем создадут до 300 рабочих мест.