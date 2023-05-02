Москва 02 мая 2023, 09:56 Производственный цех деревообрабатывающего завода открыли в Москве Ефимов: в Южнопортовом районе открыли производственный цех деревообрабатывающего завода Сайт мэра и правительства Москвы

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Новое производственное здание столичного деревообрабатывающего завода заработало в Южнопортовом районе. В нем будут работать более 40 специалистов, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что столица создает бизнесу благоприятные условия для расширения существующих или открытия новых предприятий. Им предлагают различные меры поддержки — от присвоения специальных статусов до финансовой помощи.

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«В апреле московский „Завод деревоизделий“ в Южнопортовом районе на земельном участке площадью 9,5 гектара ввел в эксплуатацию новый производственный цех. Площадь постройки превышает 1,3 тысячи квадратных метров. На предприятии работают около 1,5 тысячи человек, а в новом корпусе будет создано еще более 40 рабочих мест», — отметил он.

Само предприятие появилось в столице порядка 30 лет назад и с тех пор выпускает продукцию из дерева, которая необходима в строительной отрасли. За год завод делает более 100 тысяч металлических и деревянных дверей, дверных коробок, наличников, фурнитуры. При этом новый цех займется созданием маркировочных и упаковочных материалов для уже готовых товаров, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.