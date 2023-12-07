Москва 07 декабря 2023, 17:08 Производственный объект построят в Зеленограде Гаман: инвестор построит производственный объект в Зеленограде Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве прошел очередной аукцион, победитель которого получил земельный участок в Зеленограде для строительства на нем объекта производственного назначения. Его общая площадь достигнет 14,2 тысячи квадратных метров, передал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«По итогам открытого аукциона город передал инвестору в аренду территорию площадью 0,68 гектара по адресу: Зеленоград, Заводская улица, земельный участок 30», — сообщил он.

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Победитель за семь лет и четыре месяца должен будет построить на нем производственный объект.

Участок расположен вблизи улицы Радио и Георгиевского проспекта. У инвестора есть 34 месяца на получение разрешения на строительство и 27 месяцев на завершение работ нулевого цикла.

Ранее Москва выставит на торги помещение в Раменках. Объект площадью 308,5 квадратных метра имеет большие окна и высокие потолки. Поэтому в нем можно открыть ресторан или другое предприятие сферы услуг.