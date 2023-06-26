26 июня 2023, 14:39
Производственно-складской комплекс построят на западе Москвы
В Очаково-Матвеевском районе на западе Москвы построят производственно-складской комплекс
Производственно-складской комплекс площадью более 11 тысяч квадратных метров для сборки полимерной продукции построят в Очаково-Матвеевском районе на западе столицы, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
В рамках проекта реконструируют нежилые здания площадью около двух тысяч квадратных метров. Вместо них на участке площадью 0,74 гектара появятся склады, административно-производственное здание, сборочные цеха и проходная.
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Высота объектов будет достигать 15 метров, или четырех этажей.
Ранее мэр столицы рассказал о развитии бывшей промзоны «Южный порт», где построят магистраль и станцию метро.
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