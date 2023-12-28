Москва 28 декабря 2023, 10:19 Производитель электрооборудования в Москве после расширения линии выпустил более полумиллиона устройств Овчинский: «АТБ Электроника» в Москве выпустила более 500 тысяч устройств Департамент инвестиционной и промышленной политики

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Благодаря увеличению производственной линии компания «АТБ Электроника» в Москве выпустила свыше 500 единиц базовых станций, промышленных компьютеров и других устройств. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В 2023 году компания „АТБ Электроника“ изготовила свыше полумиллиона изделий — промышленных компьютеров, базовых станций, приборов учета и других устройств. Это на 40% превышает показатели 2022 года. Рост стал возможен благодаря увеличению производственной линии в 1,5 раза и оптимизации процессов», — сказал он.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Департамент инвестиционной и промышленной политики Департамент инвестиционной и промышленной политики Департамент инвестиционной и промышленной политики Департамент инвестиционной и промышленной политики

Электрооборудование московской компании использовали в промышленности, ЖКХ, транспортной, телекоммуникационной, медицинской и других отраслях. В ассортименте производителя свыше 120 изделий, из них две трети ввели в производство в 2023 году. Компания нарастила не только количество, но и сложность своих изделий — за год установили около 500 миллионов компонентов, от 500 до нескольких тысяч на каждую плату.

В Москве работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, ежегодно открывались по 100 малых, 40-50 средних и крупных предприятий. Владислав Овчинский сообщил, что свыше 130 предприятий занялись разработкой и производством электрооборудования, в их штате более 17 тысяч человек. Они постоянно наращивают мощности и укрепляют технологический суверенитет России.

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