Москва 05 июня 2023, 17:46 Проходка пересадки на станции метро «Электрозаводская» завершилась Мэрия Москвы: проходка пересадки на станции метро «Электрозаводская» завершилась Сайт мэра и правительства Москвы

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Горнопроходческие работы в рамках строительства пересадки между «Электрозаводской» Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линий метро завершены. Об этом рассказали в мэрии Москвы.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что работы, которые проводили в сложных гидрогеологических условиях — среди неустойчивых и сильно обводненных грунтов, — завершены.

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«Завершена проходка горным способом подземного коридора протяженностью 95,5 метра под путями Казанского направления Московской железной дороги: строители преодолели это расстояние с использованием средств малой механизации, одновременно монтируя чугунные тюбинги обделки», — отметил он.

Теперь идет гидроизоляция чугунной обделки, после чего начнутся монолитные работы. Позже установят лифт для маломобильных пассажиров.

В архитектурной отделке используют белый мрамор и гранит черных, серых и красных тонов.

Станция метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии открылась в 1944 году и считается региональным памятником культурного наследия.