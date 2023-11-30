Москва 30 ноября 2023, 17:49 Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов Ракова: мероприятия к Международному дню инвалидов анонсировали в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

К Международному дню инвалидов, который отметят 3 декабря, Москва подготовила обширную программу событий, направленную на поддержку и интеграцию в общество людей с особенностями здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Одним из ключевых событий в рамках программы станет недельный мастер-класс под названием «Спортивный вектор», предусматривающий ряд спортивных активностей для людей с инвалидностью.

Реклама

А 1 декабря откроет свои двери для всех желающих столичный симуляционный центр. Работники центра обучат интересующихся профессиональному уходу.

Также в преддверии праздника в Москве запустили особый сервис — агрегатор возможностей, который станет источником информации о различных программах поддержки, доступных для людей с инвалидностью.

«Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья будут собраны на одной площадке», — объяснила Анастасия Ракова.

Удобный инструмент позволит горожанам легко находить необходимые мероприятия, услуги и ресурсы, соответствующие их индивидуальным потребностям.

А в Подмосковье стартовал форум по реабилитации детей-инвалидов. На нем врачи обменяются опытом работы.