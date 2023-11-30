30 ноября 2023, 17:49
Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов
Ракова: мероприятия к Международному дню инвалидов анонсировали в Москве
К Международному дню инвалидов, который отметят 3 декабря, Москва подготовила обширную программу событий, направленную на поддержку и интеграцию в общество людей с особенностями здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Одним из ключевых событий в рамках программы станет недельный мастер-класс под названием «Спортивный вектор», предусматривающий ряд спортивных активностей для людей с инвалидностью.
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А 1 декабря откроет свои двери для всех желающих столичный симуляционный центр. Работники центра обучат интересующихся профессиональному уходу.
Также в преддверии праздника в Москве запустили особый сервис — агрегатор возможностей, который станет источником информации о различных программах поддержки, доступных для людей с инвалидностью.
«Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья будут собраны на одной площадке», — объяснила Анастасия Ракова.
Удобный инструмент позволит горожанам легко находить необходимые мероприятия, услуги и ресурсы, соответствующие их индивидуальным потребностям.
А в Подмосковье стартовал форум по реабилитации детей-инвалидов. На нем врачи обменяются опытом работы.
Инвалиды
Москва 2023
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