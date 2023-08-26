Москва 26 августа 2023, 12:22 Программу льготного кредитования промышленности расширили в Москве Собянин заявил о расширении льготных программ поддержки промышленности в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти скорректировали программу льготного кредитования промышленности, добавив в нее больше выгодных условий. В частности, теперь займы будут выдавать высокотехнологичным и наукоемким производствам, а также предприятиям, которые развивают цифровую инфраструктуру, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что перечень потенциальных получателей льготных кредитов расширили за счет компаний, специализирующихся на инвестиционных проектах в высокотехнологичных, наукоемких производствах, а также связанных с цифровой инфраструктурой в промышленности.

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Глава города добавил, что для промышленных предприятий-заемщиков льготную ставку оставят прежней — три процента годовых. Вместе с тем установили полную максимальную процентную ставку по кредитам — она не превысит ключевую ставку Центробанка +3%, до этого было +5%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выдавать льготные кредиты на создание парков развлечений. Выполнить задачу российскому правительству предстоит до 1 октября 2023 года.